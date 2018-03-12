3195 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatta şu ana kadar 3 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köyleri de terörden kurtarıldı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 5’i belde merkezi, 131’i köy, 31’i kritik nokta olmak üzere toplam 167 bölgeyi kontrol altına aldı.