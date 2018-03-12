Floransa’Da Öldürülen Senegalli Diene, Gösterilerle Anıldı

Pazartesi günü bir İtalyan tarafından silahla vurularak öldürülen Senegalli Idy Diene, Floransa ve Napoli’de düzenlenen “ırkçılık ve faşizm karşıtı” gösterilerle anıldı.

Floransa’da ve çevre bölgelerde yaşayan yaklaşık 10 bin Senegalli, Müslüman ve İtalyan, Santa Maria Novella Meydanı’nda toplandı.

Meydandan Diene’nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü’ne yürüyen eylemciler, “Hepimiz birilerine göre yabancıyız”, “Irkçılığı durdurun”, “Hayatı savunuyoruz”, “Faşizm ve ırkçılığa karşı”, “Irkçılık ve faşizm bizim düşmanımız” ve “Kimi hedef alıyorsun?” yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, etraftan geçenlere Diene cinayetini ve 2011 yılında aşırı sağcı CasaPound sempatizanı bir kişi tarafından öldürülen Senegalliler Samb Modou ve Diop Mor’u anlatan bildiriler dağıttı.

Bildiride, “Özellikle İtalya’daki seçim sonrası bu atmosferde, siyasetçiler ve ana akım medya bu cinayetin temel sebebinin ırkçılık olduğunu görmezden geliyor. Herkesi bu duruma tepki göstermeye çağırıyoruz. Siyasetçilerin oluşturduğu yükselen nefret ve ırkçılık, bu tür ırkçı cinayet ve şiddete ortam hazırlıyor.” ifadelerine yer verildi.

İnsani dayanışma gösterilerek ırkçılığa karşı hep birlikte savaşılması gerektiğinin altı çizilen bildiride, ancak bu şekilde beraberce yaşamanın mümkün olduğu belirtildi.

Protestocular faşizm ve ırkçılık karşıtı, aynı zamanda aşırı sağcı Lig partisi ve lideri Matteo Salvini aleyhine sloganlar attı.

Senegalli ve Müslümanlar, Diene’nin öldürüldüğü yerde, anısına koyulan buketlerin başında dua etti.

Protestoya katılan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Diene için cenaze töreni düzenleyeceklerini belirtti.