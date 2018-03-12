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Buğra Yine Zirvede
12 Mart 2018 Pazartesi Saat 09:34

Buğra Yine Zirvede

2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun beşinci etabında, Slovenya'nın Kranjska Gora kentinde kadınlar kategorisinde Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, altın madalya kazandı. Aleyna Vence-Buğra Eryıld

2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun beşinci etabında, Slovenya’nın Kranjska Gora kentinde kadınlar kategorisinde Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, altın madalya kazandı.

Aleyna Vence-Buğra Eryıldız çifti, 23-25 Mart’ta Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil edecek.

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Buğra Yine Zirvede
2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun beşinci etabında, Slovenya'nın Kranjska Gora kentinde kadınlar kategorisinde Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, altın madalya kazandı. Aleyna Vence-Buğra Eryıld...
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