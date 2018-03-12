Teniste Ydü’Nün Rakipleri Belirlendi

Tenis Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Tenis Kadın takımının maç programı belli oldu.

11-15 Mart 2018 tarihlerinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Tenis Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Tenis Kadın Takımının maç programı 11 Mart 2018 Pazar günü gerçekleşen teknik toplantıda belli oldu. B Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile mücadele edecek.