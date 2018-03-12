John Atıyor, Kartal Şampiyonluğa Uçuyor (6-1)

Sonucu nasıl biteceği merakla beklenen Lefkoşa derbisinde gülen taraf Yenicami oldu. Siyah beyazlılar, maçın hemen başında Turgut Kaan Çoban’ın golüne engel olamayarak 1-0 yenik düşmesine rağmen, mükemmel bir oyun sonrasında ezeli rakibi Küçük Kaymaklı’yı 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktı. Yenicami’nin yıldız golcüsü John Ebuka 4 gol kaydederek maça damga vururken, siyah beyazlıların diğer 2 golünü ise John Okoli ve Salih Güvensoy kaydetti.

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal

YENİCAMİ: Ercan, Emin, Oshabe, Salih, Mehmet Altın, Ünal, Tansel, Ebuka, Okoli, Behiç, Yasin.

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Berkem, Tuğrul, Uğur, Hüseyin, Turgut Kaan, Yusuf, Sercan, Mehmet, Franck, Konan.

GOLLER: DK 20.28.37.81 Ebuka, DK 39 Okoli, DK 90 Salih. DK 3 Turgut Kaan.

3.DK: Küçük Kaymaklı takımının kazandığı köşe vuruşunda Uğur’un ortasında Turgut Kaan yaptığı etkili kafa vuruşu sonrası takımını öne geçiren isim oldu.0-1

11.DK: Ev sahibi Yenicami takımının kazandığı serbest atışta Mehmet Altın’ın yaptığı vuruşta topa direğin yanından az farkla dışarı gitti.

20.DK: Yenicami kontra atağında John Ebuka aldığı topla ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş sonrası skoru eşitleyen isim oldu.1-1

28.DK: Bir başka ev sahibi takımının sol kanattan geliştirdiği atakta Salih Güvensoy’un güzel ortasında John Ebuka takımını öne geçiren isim oldu.2-1

37.DK: Bu kez sol kanattan Tansel ile başlayan ev sahibi takım atağında bu oyuncunun pasında John Ebuka hat-trick yapan isim oldu.3-1

39.DK: John Ebuka önderliğinde başlayan ev sahibi takım atağında John Okoli farkı üçe çıkaran isim oldu.4-1

45+2.DK: Ender gelişen Küçük Kaymaklı atağında Konan’ın vuruşu az farkla auta gitti.

46.DK: Gelişen ev sahibi Yenicami atağında savunma arkasına sarkan Tansel’in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş direkten döndü.

48.DK: Bir başka ev sahibi takım atağında John Ebuka’nın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş kaleci Ali’de kaldı.

60.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Berkem’in kalecinin yanında yaptığı vuruş direğin dibinden dışarı gitti.

69.DK: Sağ kanattan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Hüseyin Sadıklar’ın rakiplerinden sıyrılıp ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ercan önleyen isim oldu.

72.DK: Kendi topu ile savunma arkasına iyi sarkan Ünal’ın Ali’nin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş az farkla direğin üzerinden dışarı gitti.

81.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım atağında kaleci Ali’nin hatasını iyi değerlendiren John Ebuka akıl dolu bir gole daha imza atan isim oldu.5-1

86.DK: Aldığı topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan John Ebuka’nın yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

90.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına giren Salih Güvensoy yaptığı vuruş sonrası, skoru tayin eden isim oldu.6-1