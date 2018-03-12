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Doğan Öldü Öldü Dirildi (0-1)
12 Mart 2018 Pazartesi Saat 09:34

Doğan Öldü Öldü Dirildi (0-1)

K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Yalova karşı karşında öldü öldü dirildi. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda oynanan mücadele konu

K-Pet Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Yalova karşı karşında öldü öldü dirildi. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan mücadele konuk Doğan Türk Birliği aradığı golü 70.dakikadan penaltıdan buldu ve şampiyonluk yarışına devam dedi

 

Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Cem Öksüzoğulları, Evren Karadeniz

Yalova: İrfan Özbay, Veli Avcı, Tayfun Doğan,  Reşat Nazlı, Mahmut İneci, Ediz Sökmez, Uche Sonday,  Buğra Barın, Batshi Patrick, Cemal Yaşınses, Mitat Küçükakaçalı

Doğan Türk Birliği: Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Emek Kırılmaz, Koral Saymaz, Jay Jay, Raheem Ase, Aydın Aygın, Ahmet Çoskun, Onyekachi Akafor, Selim Saygı

Gol: Dk.70 Akafor

 

Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Okafor kaydetti. Bu galibiyetle Doğan Türk Birliği puanını 43’e yükseltirken, Yalova 21 puanda kaldı.

30.Dk: Sağ kanattan gelişen Doğan atağında Selim’in yerden ortasında altı pasda Aydın’ın vuruşunu İrfan harika çıkardı.

35.Dk: Sağ koridoru etkili kullanarak gelen Cemal’ın ortasında Ediz şık bir topuk pasıyla topu Bathsi’ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ozan çıkardı.

60.Dk: Doğan gole çok yaklaştı. Bu dakikada defanstan kaptığı topla kaleye yaklaşan Akafor’un karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci İrfan çıkardı.

70.Dk: Gelişen Doğan atağında Hasan Kanlı’nın ortasında top Ediz’in eline çarptı. Hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Okafor topu ağlara göndererek takımının galibiyet golunu attı. 0-1

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Doğan Türk Birliği konuk ettiği Yalova’yı 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

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Doğan Öldü Öldü Dirildi (0-1) Haberi

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