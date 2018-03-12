Binatlı İntihar Etti (0-2)

K-Pet Süper ligde Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Binatlı ile ligden düşmemek için adeta can çekişen Ozanköy arasındaki mücadeleden 2-0 galip ayrılan Ozanköy ümitlerini gelecek haftalara taşırken, Binatlı ise Şampiyonluk yarışına havlu atarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu-Özal Çağlayan-Engin Alacagün

BİNATLI: Yusuf-Erbay-Burak-K.Uçaner-Reşit-Taner-Peter-M.Erol-Çağdaş-K. Yıldırım

OZANKÖY: M.Emin-Hasan-Saydam-Zihni-Lewis-Ahmet-Serhan-Alpay-Garus-Abia-Bekir

GOLLER: Dk. 33 ve 70 Abia

90+2’nci dakikada ani gelişen atakta Abia sol taraftan rakip ceza alanına girdikten sonra kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara yollayarak Ozanköy’ü deplasmanda 2-0 öne geçirdi ve uzun haftalar sonra galibiyetle tanıştı.