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Ligin Figüranı Olmayacağız!
12 Mart 2018 Pazartesi Saat 09:34

Ligin Figüranı Olmayacağız!

Küçük Kaymaklı, Binatlı, GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Merit Alsancak, Yeni Boğaziçi, Gençlik Gücü, Ozanköy ve Yalova kulüp başkanları ortak bir basın bildirisi yaparak Ligin figüranı olmayacaklarını açıkladı

Küçük Kaymaklı, Binatlı, GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Merit Alsancak, Yeni Boğaziçi, Gençlik Gücü, Ozanköy ve Yalova kulüp başkanları ortak bir basın bildirisi yaparak Ligin figüranı olmayacaklarını açıkladı.

K-Pet Süper ligin 10 takımı bir toplantı yaparak ortak basın açıklaması yaptılar. Açıklamada “KKTC Süper Ligi’nde peşi sıra gelişen olaylar, takımlarımızı adeta ligin figüranları haline getirmiştir. Bitip tükenmek bilmeyen hakem hatalarının, kurgulanmak istenen bir oyun ve bir senaryonun gereği olduğu görüşündeyiz. Hakem hatalarının perde gerisindeki art niyet, sadece bir takımın Şampiyon yapılmasına yönelik bir kumpas, artık ayan beyan ortadadır. Bu kumpas da maalesef hakem camiası üzerinden kurulmaktadır. Perde gerisinde, bir takımın Şampiyon yapılabilmesi için, özellikle bir takımın son 3 lig maçındaki maksadı açıkça ortaya koyan yanlı yönetimin, bir takıma rakip olan diğer takımların müsabakalarındaki, amaca hizmet eder nitelikteki uygulamaların tesadüf olmadığı, bilakis senaryonun bir parçası olduğunun kanıtı niteliğindedir. Hangi takımın Şampiyon olacağı veya küme düşeceği olgusu esas olmamalı, esas olması gereken futbolumuzun ve maçlarımızın adil ve tarafsız şekilde yönetilmesidir.

Federasyon yetkili kurulları hakem atamalarında ve kulüplere verilen cezalarda kesinlikle adil davranmamaktadır. Ayrıca, kulüpler ve sporcular ceza alırken suçlu hakemler hiçbir zaman ceza almamaktadır. Bizler aşağıda imzası bulunan kulüp başkanları olarak, bu duruma daha fazla seyirci kalmayacağımızı deklere ederiz, çünkü oynanmak istenen bu oyun karşısında canımız yanıyor. Mazisi başarılarla dolu camialarımızı, kumpas ve etik dışı uygulamalarla Şampiyon yapılmak istenen takımın karşısında, perde gerisinde kurgulanan çirkin ve ahlak dışı senaryoyu ört bas etmek için adeta bir figüran gibi kullanmak, kimsenin haddine değildir. Bu gelişmeler oldukça, futbolumuzun zaten az olan seyircisi de bu olaylar karşısında sahalarımızı terk ediyor. Seyir zevki azalan futbolumuz, sabrı taşan ve şiddet için sahalara girmeye çalışan taraftarlarla dolmaya başlamıştır.

Kıbrıs Türk Futbolunda yaşanan bu centilmenlik dışı etik değerlere sığmaz uygulamaların camialar üzerinde yaşatacağı bir diğer önemli sorun da son yıllarda, kulüplerimizin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayan sponsorlarımızın yaşanan bu kirli oyunlar karşısında daha fazla marka değerlerini riske atmayarak desteğini çekmesi olacaktır. Zaten sponsorluk gelirleri dışında kulüplerin ayakta kalmasının neredeyse imkansız olduğu bir gerçek karşısında, sponsorluk gelirlerinin de kesilmesi, kulüplerimizin batmasına sebep olacağı bir gerçektir. Sadece taraftarın değil, kulüp başkanı ve yönetimlerin de bu yaşananlar karşısında daha fazla sessiz kalmasını kimse beklemesin.

Maalesef bunun kadar acı olanı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’nun yaşananlara seyirci kalmasıdır. KTFF Başkanı Sayın Sertoğlu’nun bu tavrı maalesef ülke futboluna zarar verir noktaya gelmiştir. Kendisinden talebimiz, futbol kamuoyuna daha fazla zarar vermeden kurullarına gerekli müdahaleyi yapması, yapamıyorsa da derhal istifa etmesidir. Zira, ne Kıbrıs Türk futbol kulüplerinin ne de futbol severlerin, böylesi centilmenlik ve sportmenlik dışı uygulamalara tahammülü kalmamıştır.”

 

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