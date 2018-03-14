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13 Mart 2018 Salı Saat 10:37
“Eşin Var Aşiyanın Var” Konseri Verilecek
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Haftası Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi etkinliklerle kutlanacak. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Haftası ilan edilen haftada bir dizi etkinlik düze
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Haftası Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi etkinliklerle kutlanacak.
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Haftası ilan edilen haftada bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Yakın Doğu Üniversitesi de bu kapsamda bugün saat 14.00’da YDÜ Büyük Kütüphanesi’nin 4 numaralı konferans salonunda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının sunacağı “Eşin Var Aşiyanın Var” adlı konser verilecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.
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