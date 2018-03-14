Türkiye’De Trafik Faciası

Türkiye’nin Çorum ilinde bir yolcu otobüsü park halindeki TIR’a çarptı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul’dan 26 yolcusuyla Tokat’a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki yabancı plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. .

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.