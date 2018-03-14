“İlkyardım Eğitimi” Tamamlayan Sivil Savunma Personeline Sertifikaları Verildi

Sağlık Bakanlığı uzman personeli tarafından verilen ilkyardım eğitim programını tamamlayan Sivil Savunma personeli sertifikalarını aldı.

Düzenlene törende konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim eğitimin önemine işaret etti, “Olağanüstü durumlarda ne kadar çok eğitimli kişi olursa o krizden o kadar zararsız kurtuluruz” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim tören nedeniyle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, her yıl olduğu gibi bu yıl da personelin ilkyardım konusunda ehil eller tarafından eğitilmesini sağladıklarını söyledi. Sivil Savunma personelinin aldıkları eğitimi halk örgütü eğitimleri ile ülke geneline yaydıklarını belirten Çelebi, geçtiğimiz yıl 9 bin kişiye ilkyardım eğitimleri verdiklerini kaydetti.

Bakan Besim ise Sivil Savunma Teşkilatı’nın sağlığa büyük destekler verdiğini hatırlattı, iki kurumun her zaman birlikte hareket ettiğini belirtti.

Eğitimin önemine işaret eden Besim bunun koruyucu hekimliğin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Besim “Olağanüstü durumlarda ne kadar çok eğitimli kişi olursa o krizden o kadar zararsız kurtuluruz. Bu eğitimler devam edecek. Sivil savunmanın disiplinli yapısı bizi de disiplinize ve motive ediyor” dedi.

Daha sonra Sivil Savunma tesislerinde düzenlenen törenle Sağlık Bakanlığı personeli uzman Filiz Uzun ve Aynur Özkum İzveren tarafından verilen eğitimi tamamlayan 20 personele sertifikaları verildi.