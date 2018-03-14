Lefkoşa-Girne Yol Etabı Nisan Ayında Tamamlanacak

Lefkoşa-Girne anayolunun bir etabında bir süredir devam eden ve yarattığı trafik sıkışıklığı nedeniyle eleştirilere yol açan yol yapımı bugün Meclis’in gündemindeydi.

Yolun yapımı süren etabının Nisan ayında tamamlanacağı ve ardından Boğaz-Kavşağı-Gönyeli etabına geçileceği açıklandı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Meclis’teki konuşmasında Lefkoşa-Girne anayolunda gerçekleştirilen yol yapım çalışması nedeniyle yaşanan sıkıntılar hakkında eleştirilerde bulundu.

Girne yolunun yılan hikayesine döndüğünü, ambulansların da zorlandığını belirten Özgürgün, halkın yol tamiri sırasında yaşadığı sıkıntılara işaret etti.

Özgürgün’ün eleştirisini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Başbakan Tufan Erhürman yanıtladı.

Tolga Atakan, Gine yolunun 5 etaptan oluşan bir projesi olduğunu, şu an yapılan etabın Nisan’da tamamlanması ve ardından Boğaz Kavşağı- Gönyeli etabına geçileceğini anlattı.

Başbakan Erhürman da Lefkoşa-Girne anayolu, yol yapım çalışması için yapılan sözleşmeyi eleştirdi.

Erhürman, yapılan sözleşmede 96 kilometrenin tamiri için müteahhide 2 sene süre verildiğini belirterek “artık bu memlekette sözleşme yaparken herkesin nereye ne yazdığını çok ciddi değerlendirmesi gerektiğini bilmeli” dedi.