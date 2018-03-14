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İran’Da Düşen Özel Türk Uçağında Ölen 8 Kişinin Cesedi Tespit Edildi
13 Mart 2018 Salı Saat 10:37

İran’Da Düşen Özel Türk Uçağında Ölen 8 Kişinin Cesedi Tespit Edildi

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin cesedinin tespit edildiği bildirildi. İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Ba

İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 8’inin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran’ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı’nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul’a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3’ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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