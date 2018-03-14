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Belçika’Da Kanser Tedavisi Görenlere Engelli Statüsü
13 Mart 2018 Salı Saat 10:38

Belçika’Da Kanser Tedavisi Görenlere Engelli Statüsü

Belçika iş mahkemesinin kararına göre, Belçika'da kanser tedavisi görmüş olanlar 'engelli' haklarından yararlanabilecek. De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, 2012'de kanser teşhisi konulan ve bir mağazada satış

Belçika iş mahkemesinin kararına göre, Belçika’da kanser tedavisi görmüş olanlar ‘engelli’ haklarından yararlanabilecek.

De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, 2012’de kanser teşhisi konulan ve bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan Maaike, 6 ay süren kemoterapi tedavisinin ve 1,5 yıl süren rehabilitasyonun ardından işine yarı zamanlı dönmek istedi ancak bu talebi işveren tarafından kabul edilmedi.

Maaike, sivil toplum örgütleri ve sendikanın desteğiyle konuyu yargıya taşıdı.

Belçika İş Mahkemesi, “Davacının kanser tedavisi nedeniyle engelli durumuna düştüğüne ve işine geri dönmesine” hükmetti. Mahkeme ayrıca, davacı kadına 12 bin 500 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanının bedensel engeli geniş anlamda yorumlayan içtihadına dayanan mahkeme kararı Belçika’da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Bundan sonraki davalar için de emsal teşkil edecek karar, Belçika’da kanser tedavisi görenlerin hastalığın kalıcı etkisi nedeniyle “engelli” sayılmasının da önünü açtı.

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Belçika’Da Kanser Tedavisi Görenlere Engelli Statüsü Haberi

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Belçika’Da Kanser Tedavisi Görenlere Engelli Statüsü
Belçika iş mahkemesinin kararına göre, Belçika'da kanser tedavisi görmüş olanlar 'engelli' haklarından yararlanabilecek. De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, 2012'de kanser teşhisi konulan ve bir mağazada satış ...
Belçika’Da Kanser Tedavisi Görenlere Engelli Statüsü
Belçika iş mahkemesinin kararına göre, Belçika'da kanser tedavisi görmüş olanlar 'engelli' haklarından yararlanabilecek. De Standaard gazetesinde yer alan habere göre, 2012'de kanser teşhisi konulan ve bir mağazada satış ...
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