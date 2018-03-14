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13 Mart 2018 Salı Saat 10:38
Ocak Yandı, Çetinkaya Söndü (1-0)
K-Pet Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Türk Ocağı ile GAÜ-Çetinkaya, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya yarışta 1-0 mağlup olarak bir yara daha
K-Pet Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Türk Ocağı ile GAÜ-Çetinkaya, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya yarışta 1-0 mağlup olarak bir yara daha alırken Türk Ocağı ligin altından uzaklaşma adına çok önemli bir galibiyete imza atarak 22. Hafta da play out dışında kaldı
YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Serhan Şimek, Necmi Bulut, Şakir Azizoğlu
T.OCAĞI: A.Karal, Yunus, İsmet, Mustafa, Bilal, James , Michel, Doğukan, Hascan , Remzi, Eneramo
GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Abbas, Serhan, Tunç, Batuhan, H.Kayalılar, İ.Çıdamlı, Ümitcan , B.Eko, David, Muammer
GOLLER: Dk. 50 Remzi
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