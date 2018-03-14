Değirmecioğlu, Yiğitcan’I Kabul Etti

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti.

Son dönemde birçok uluslararası şampiyonada yer alma şansı yakalayan ve iyi dereceler elde eden Yiğitcan Hekimoğlu Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu tarafından kabul edildi. Yiğitcan Hekimoğlunu kabulünde konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu bireysel sporlara verdikleri önemin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarını dile getirerek Yiğitcan Hekimoğlu’nu elde ettiği başarılardan dolayı kutladı.

Yiğitcan Hekimoğlu’nun elde ettiği başarıların çok önemli olduğuna dikkat çeken Değirmencioğlu Yiğitcan’ın antrenörü Celal Keleş ile çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini, kendilerinin de daire olarak bu başarıyı ödüllendireceklerini söyledi. Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabulde antrenör Celal Keleş de yer aldı.