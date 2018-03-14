Okçulukta 3.round Yapıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu Navek A.Ş ana sponsorluğunda gerçekleştirmiş olduğu kapalı alan liginin üçüncü yarışını önceki gün Atatürk Spor salonu Kapalı Alan antrenman salonunda gerçekleştirdi.

Toplam otuz sekiz sporcunun katıldığı yarışma da okçular dereceye girmek için bir birleri ile oldukça çekişmeli atışlar yaptı.

Makaralı Yay Bayan:

Makaralı Yay Erkek:

1.Osman Tez ,

2.Serkan Taydaş ,

3.Berkal Volkan

Recurve Bayan:

2.Gülhanım Çakal ,

Recurve Erkek: