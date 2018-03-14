Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk Asgari Ücretini belirlemek amacıyla bugün yeniden toplanacak. Komisyon’un, 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret 1 Temmuz 2017’den itibaren aylık brüt 2 bin 175 TL, haftalık 501.92 TL, günlük 100.38 TL ve saatlik 12.55 TL olarak uygulanıyor.