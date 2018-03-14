Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2018 malı yılı bütçe yasa tasarısını madde madde görüşmeyi sürdürüyor.Genel Kurul’un dünkü birleşiminde Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık bütçeleri onaylandı.

Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Yasemin Öztürk, Nazım Çavuşoğlu, Menteş Gündüz, Olgun Amcaoğlu,Ersin Tatar, Sunat Atun, Hasan Taçoy ve Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı, 139 Milyon 230 Bin 400 TL’lik Başbakanlık bütçesi üzerinde söz alarak görüşlerini aktardı.

Eleştirileri yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, Anayasa’ya göre Bakanlar Kurulu kararlarının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdiğini belirterek, “resmi gazetede yayımlanmamak kaydıyla ibareli bakanlar kurulu kararları bulduk. Şimdi bunları iptal edeceğiz” dedi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 19 ay boyunca çalıştırılmadığını ve dosyaların biriktiğini ifade eden Erhürman, kurumların devre dışı bırakarak yıpratıldığını söyledi.

Başbakan Erhürman, hiçkimse ile ilgili şaibe yaratmadığını, aksine fazla hassas davrandığını, ceza davalarında ismi geçen ve siyasette olanların isimlerini bile okumadığını belirtti.

Vizyonunun hukuka aykırı herşeyi ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Erhürman, hukuka aykırı bulduğu her konuda gereğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Erhürman, Devlet Piyangolarında bilet ibraz edilmeden ikramiye ödendiğine ilişkin Sayıştaylıktan rapor geldiğini belirterek, “laf kalabalığı yapılarak tüm bunların üstü kapatılmaz. Devlet yönetiminde bu kadar ciddiyetsizlik olmaz. Bu düpedüz laubaliliktir” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda rehabilitasyon merkezi ve AMATEM’in kurulması için hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Erhürman, polisin alkol kontrolü gibi trafikte uyuşturucu kontrolü için çalışma başlattıklarını söyledi.

Nüfus sayımıyla ilgili eleştirilerle ilgili olarak da Başbakan, vatandaşların büyük bölümünün nüfus rakamlarına güvenmediğini, gerekli planlamalar için doğru nüfus sayımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, Cumartesi günü 4 ayrı şirkete ait bet ofisini ziyaret ederek işin boyutunun ne kadar büyük olduğunu gördüğünü belirterek, kumar bağımlılığına ilişkin çalışma başlattığını söyledi.

Denktaş’ın oğlunun yatırımları konusunda yapılan konuşmalara da değinen Erhürman, yatırımın yapılması planlanan bölge sakinleri ile görüştüğünü, Rauf Denktaş ile de bir araya geldiğini belirterek, Serdar Denktaş’ın bu konunun araştırılmasına engel olmak bir yana “Çağırın oğlumu konuşun” dediğini belirtti.

Erhürman, Yenierenköy belediyesindeki sorunlarla ilgili 7 ay boyunca adım atmayanların 40 günlük hükümete “ne yapacaksanız acele edin” demesini eleştirdi.

YÖDAK’ın eksikliklerinin tamamlanması için çalışma başlattıklarını anlatan Başbakan Erhürman, YÖDAK’ın faaliyet gösterebilecek bir kurum haline getirilmesi için girişimlere başladıklarını dile getirdi.

2018 mali Yılı Bütçe yasa tasarısı görüşmelerine bugün 12 milyon 372 bin 700 TL’lik Hukuk Dairesi , 68 milyon 482 bin 300 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile 214 milyon 357 bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri ile devam edilecek.