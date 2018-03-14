Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Filistin yönetimi, Beyaz Saray’da düzenlenen İsrail ile Körfez ülkelerinin de katıldığı “Gazze’deki insani kriz” konulu toplantıyı boykot etti.Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray’da dün gerçekleşen toplantıda İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere toplam 19 ülke temsilcisi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını protesto eden Filistin yönetimi ise söz konusu toplantıyı boykot etti ve Gazze ile ilgili görüşmelere katılmadı.

Filistin yönetiminin toplantıyı protesto etmesine ilişkin de Beyaz Saray’dan bir değerlendirme gelmedi.Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD’li yetkililer ise söz konusu toplantının İsrail ile Arap ülkeleri arasında “doğrudan bir müzakere” anlamı ve amacı taşımadığını vurguladı.

Trump, 6 Aralık 2017’de yaptığı açıklamayla Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdığını duyurmuştu.