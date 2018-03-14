Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.Albert Einstein’dan sonra dünyanın en büyük fizikçisi kabul edilen İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking, uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla yaşıyordu.

İngiliz fizikçi, hastalığına rağmen bilimsel çalışmalarına kendisine özel hazırlanan bilgisayarla devam ediyor, iletişimi bu sayede kuruyordu.