Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi , ilk Türk Başhemşire Türkan Aziz’i “yılın kadını” seçti.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde KAÜ tarafından yılın kadını seçilen Aziz’i evinde ziyaret etti ve plaket takdim etti.

22 Eylül 1917’de doğan Türkan Aziz, Lefkoşa Amerikan Okulu’ndan sonra ailesi tarafından hemşirelik tahsili için Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne gönderildi. Beyrut’ta hemşirelik eğitimi aldıktan sonra Kıbrıs’a döndüğünde Limasol Hastanesi’nde bir süre görev yaptı, ardından Londra’da hemşirelik eğitimine devam etti. Türkan Aziz Londra’dan döndükten sonra Giberun’da ve Lefkoşa Genel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptı.

1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’ne Başhemşire olarak atandı. Daha sonra Kıbrıs genelinde hemşirelerin eğitiminden, atama ve çalışmalarından sorumlu Başhemşire konumuna getirildi. İngiliz döneminde sıtma ile mücadelede unutulmaz başarılar sağlayan Mehmet Aziz’in büyük kızı Türkan Aziz, aynı zamanda merhum ilk Kıbrıslı Türk kadın eczacı ve müzisyen-besteci Kamuran Aziz’in de ablası.