Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Motorlu taşıt egzoz emisyon denetimleri sürüyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki 322 bin aracın 198 bininin muayenelerinin yaptırıldığını belirterek, vatandaşın daha temiz hava soluması için uğraş verdiklerini söyledi.

Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 71 taşıttan, 12’sinde Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standardın sağlanmadığı belirlendi.

Müzik eğlence yerlerindeki gürültü kirliliği denetiminden geçen 400 iş yerinden 3’üne ceza, 11’ine de durumu düzeltmesi için süre verildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, özellikle 15 yaş üstü motorlu araçların daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu belirterek, “Ülkemizde 322 bin araç var. Bu araçların 198 bin tanesinin muayenelerini yaptırdıklarını görüyoruz. Muayeneye gitmeyen araçlar, yaşlı araçlar, arızalı araçlar, çevre düşmanı araçlardır” dedi.

Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından birinin “dizel” yani “motorin” kullanan araçlar olduğunu aktaran Ataoğlu, bu araçların egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmalarının hava kirliliği açısından önemine işaret etti.

“Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava solumasıdır” diyen Ataoğlu, bu konuda farkındalığın artırılması adına Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.