Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 53’üncü gününde.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından bugün 7 köy daha teröristlerden arındırıldı.

Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3400 olarak açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’de bir günde 7 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO’nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182’si köy ve 37’si kritik nokta olmak üzere 219’e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3400 olarak açıklandı.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor.