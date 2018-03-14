14 Mart 2018 Çarşamba
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Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
14 Mart 2018 Çarşamba Saat 09:29

Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde kritik bir aşamaya geçildi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkış

Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 53’üncü gününde kritik bir aşamaya geçildi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir” denildi…

Terör örgütü YPG/PKK’nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor.

Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler’den de tepki görüyor.Bu arada kuşatma sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’de 2 köyü daha teröristlerden kurtardı.Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırıldı.

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175’i köy, 37’si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Mağaracık ve Dermeşkanlı’yla 177’si köy, 37’si kritik nokta olmak üzere toplam 214 bölge kontrol altına alınmış oldu. Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.Gelinen aşamada Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu. Haberi

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