Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Gazze Şeridi’nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Başbakan Hamdallah konvoydaki üç aracın zarar gördüğünü söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze’de Başbakan Hamdallah’ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin Başbakanı Raim el-Hamdallah, Gazze’ye girdiği sırada patlama sesi geldiğini ve konvoydaki üç aracın zarar gördüğünü söyledi.Kısa bir ziyaret için bu sabah Gazze Şeridi’ne gelen Hamdallah’a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec eşlik ediyor.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Hamdallah, Gazze Şeridi ziyareti sırasında meydana gelen patlamadan yara almadan kurtuldu.Gazze Şeridi’ndeki İçişleri Bakanlığı kaynakları ise, patlama sesinin konvoydaki bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu oluştuğunu öne sürdü.Filistin yönetimi, söz konusu patlamanın sorumluluğunun ise Hamas’a ait olduğunu iddia etti.