Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Voleybol erkekler play-off yarı final maçlarında ilk finalist Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Vakıflar ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıflar’ı 3-1 yenerek seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Finale yükselecek ikinci takım yarın akşam oynanacak YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak Yakın Doğu Üniversitesi Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor maçı sonrasında belli olacak.

Seride YDÜ ile Çamlıkspor arasında 2-2’lik eşitlik bulunuyor.

Kadınlarda yarın akşam oynanacak maçlarda ise YDÜ RA 25 spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor karşı karşıya gelecek. Seride kazanan finale çıkan takım olacak. Gecenin öteki kadınlar maçında ise Doğu Akdeniz Üniverstesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ile Mağusa Arena’da mücadele edecek. Seride 2-0 önde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi yarın akşamki maçı kazanması durumunda finale yükselen takım olacak.