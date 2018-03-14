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Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
14 Mart 2018 Çarşamba Saat 09:31

Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liseler arası Yüzme şampiyonası dün tamamlandı. İki gün boyunca Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yüzme yarışlarında kızlarda Yakın Doğu Koleji erkeklerde ise Türk Maarif Kole

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liseler arası Yüzme şampiyonası dün tamamlandı.

İki gün boyunca Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yüzme yarışlarında kızlarda Yakın Doğu Koleji erkeklerde ise Türk Maarif Koleji şampiyon oldu. Erkekler, 50m Sırtüstü yüzme Orhan Özyiğit, Bayanlar, 100m Kurbağalama Başak Bizden, Bayanlar, 200m Kurbağalama Nermin Ulaç ve Bayanlar, 50m ve 100m Kelebek kategorilerinde İlayda Basmacı. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Genç Kızlar 

Genç Erkekler

 

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Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu. Haberi

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