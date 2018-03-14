Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Namık Kemal Lisesi Lise Kız Voleybol Takımı KKTC tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye finallerine katılma hakkını elde eden ilk takım oldu.

8-11 Mart 2018 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Lise Kızlar Voleybol Bölge Birinciliği’ne katılan Beden Eğitimi Öğretmeni Serpil Arslan Kayalp yönetimindeki KKTC Şampiyonu Namık Kemal Lisesi Lise Kız Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Ankara Özel İncek Okyanus Koleji, Mersin Özel Çukurova Koleji ve Kayseri Özel Sanayi Bölgesi Metal Lisesi ile aynı grupta mücadele eden Namık Kemal Lisesi grubunu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkma hakkını kazandı. Çapraz eşleşmede diğer grubu birinci sırada tamamlayan Elâzığ Özel Kaya Karakaya Spor Lisesi ile karşılaşan Namık Kemal Lisesi üstün bir oyundan sonra maçı 3-0 kazanarak Türkiye finallerine katılma hakkını kazandı. Kafile başkanlığını okul müdürü İlknur Şemi’nin yaptığı Namık Kemal Lisesi kafilesi dün akşam Gaziantep üzerinden adaya döndü.