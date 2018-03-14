Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Yıldırım Masterleri tarafından düzenlenen ve 2-3 Mart tarihlerinde yapılan “Kansere Karşı Sporla El Ele Masterler Anı” turnuvasından elde edilen maddi gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail’e teslim edildi.

Yıldırım Masterleri tarafından düzenlenen ve 2-3 Mart tarihlerinde yapılan “Kansere Karşı Sporla El Ele Masterler Anı” turnuvasından elde edilen maddi gelir Yıldırım Masterleri yönetim kurulu tarafından önceki gün Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e teslim edildi.

Yıldırım Masterleri Başkanı Hüseyin Akil ile Genel Sekreteri Selim Özmenek tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gerçekleştirilen ziyaretle turnuvada sponsorlardan elde edilen 3 bin 456 TL’lik maddi gelir teslim edilirken, burada konuşan Yıldırım Masterleri Başkanı Hüseyin Akil, masterler olarak hem kanser hastalarına yardım, hem kanserden hayatlarını kaybedenleri anmak hem de spor yaparak kansere karşı durmak için böyle bir turnuvayı organize ettiklerini kaydetti.

Gelecek yıllarda da böyle anlamlı bir turnuvaya katkı koymaya devam etmek niyetinde olduklarını söyleyen Akil, kansere karşı el ele mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise turnuvadan elde edilen gelirle yurt içinde tedavi görecek 7 kişinin ilaç masrafının karşılanmış olduğunu veyahut yurt dışında tedaviye gidecek 14 kişinin uçak biletinin karşılandığını belirtti. Böyle anlamlı turnuvaların kendilerini oldukça motive ettiğini ve ülkemizde kansere karşı her geçen gün duyarlılığın artmasının sevindirici olduğunu söyleyen Kocaismail, böyle güzel organizasyonların ülkede artmasını temenni etti.