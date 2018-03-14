Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.

Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası Grup Elemeleri için gittiği Bosna’da 3 galibiyet alarak grup ikincisi olan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ülkemizi gururlandırdı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları dün akşam saatlerinde adaya dönen ‘engelsiz yürekleri’ Ercan Havaalanı’nda çiçeklerle karşıladı. Sıcak samimi ortamda yaşanan coşkulu karşılama sonrası sporcular ve yöneticilerden oluşan kafile birlikte fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Bosna Hersek’te devam eden Avrupa Tekerlekli Basketbol Ligi grup eleme maçlarında Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı üst üste 3 galibiyet alarak grup ikincisi oldu. Görkemli bir töreninle ikincilik kupasını kaldıran Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın skorer oyuncusu Murat Ekşi ise turnuvanın All Star’ı seçildi. Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı, Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar yer aldı.

Şanlıurfa deplasmanında

Avrupa Kupası grup elemeleri nedeniyle Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 17 Mart Cumartesi Şanlıurfa Belediye SK ile deplasmanda mücadele edecek.