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Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı
16 Mart 2018 Cuma Saat 09:24

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 145 milyon 33 bin 100 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini oyçokluğu ile onayladı. Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Canaltay, Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ünal Üstel, Aytaç Çaluda, Men

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 145 milyon 33 bin 100 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini oyçokluğu ile onayladı.

Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Canaltay, Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ünal Üstel, Aytaç Çaluda, Menteş Gündüz, Hasan Taçoy ve Ersin Tatar;Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Fikri Toros ve Salahi Şahiner ile Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı, Bakanlığın bütçesi üzerinde söz alarak ülke turizmine yönelik görüşlerini aktardılar.

Eleştirileri yanıtlayan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını daha ileriye taşıyacaklarını ifade ederek, teşvik miktarlarının yeniden belirlenmesi çalışmalarının başladığını kaydetti.

Yeni uçak şirketi kurulmasına Türkiye yetkililerinin sıcak baktığını belirten Bakan Ataoğlu, Dışişleri Bakanı’nın da bu konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Ataoğlu, turizm örgütünün kurulması için yasal çalışmaların tamamlandığını ve bütçe görüşmeleri sonrası Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini kaydetti.

Turizm Bakanı, Bafra Turizm Bölgesinde yatırım yapmayanların arazilerinin süre sonunda iptal edileceğini ve yeniden ihaleye çıkılacağını vurguladı.

Bakan Ataoğlu, çevre kirliğine yol açanlara ceza yazma yetkisini belediye ve polise de vermek için yasal çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Çevre dersinin okullarda müfredata alındığını hatırlatan Bakan Ataoğlu, okullara 3 gözlü çöp bidonları dağıtıldığını anlattı.

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Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı Haberi

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