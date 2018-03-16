Afrin’De 12 Köy Daha Terörden Temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’de 12 köyü terör örgütleri YPG/PKK-DAEŞ’ten temizledi.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru da açık tutuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğanda bugün öğle saatlerinde Harekata ilişkin yaptığı açıklamada, “Temenni ederim ki akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur” ifadelerini kullanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’de bugün 12 köyü teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin’in ilçe merkezine bağlı Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köyleri ile güneybatıda Cinederes beldesine bağlı Gevrika köyünü YPG/PKK-DAEŞ’ten arındırdı.

TSK ve ÖSO öğle saatlerinde Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah, Şadir, Çolağan, Kuran, Kori Gul ve Şatiyan köylerini ele geçirmişti.

Böylece gün içinde teröristlerden arındırlan köy sayısı 12’ye yükseldi.

TSK ve ÖSO’nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 194’ü köy ve 39’u kritik nokta olmak üzere 233’e ulaştı.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekata ilişkin yaptığı açıklamada,Afrin’e biraz daha yaklaşıldığını belirterek,”Temenni ederim ki akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur, operasyonda sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösteriyoruz” demişti.