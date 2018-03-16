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Erdoğan: Akşama Kadar Afrin’İn Tamamen Düşmüş Olur
16 Mart 2018 Cuma Saat 09:25

Erdoğan: Akşama Kadar Afrin’İn Tamamen Düşmüş Olur

Zeytin Dalı Harekatı’nda kritik bir gün… Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kuşatıldı.Hedef bugün Afrin’in kontrolünün sağlanması.. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe

Zeytin Dalı Harekatı’nda kritik bir gün…

Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kuşatıldı.Hedef bugün Afrin’in kontrolünün sağlanması..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Muhtarlar Toplantısı’nda Afrin konusunda konuştu.Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e biraz daha yaklaştıklarını belirterek, “Akşama kadar Afrin’in tamamen düşmüş olur” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işinin kolay olmadığını çünkü Batı gibi sivillerin öldürmediğini kaydeden Erdoğan, “Türkiye sivilleri hedef alsaydı, Afrin şu anda çoktan bitmişti” şeklinde konuştu.

Sivillerin arabalara bindirilerek koridordan çıkarıldıklarını anlatan Erdoğan, “Benim Mahmedim, yere atılan kuranı yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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