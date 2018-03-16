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Katar İle Bae Arasındaki Hava Sahası Gerginliği Dinmiyor
16 Mart 2018 Cuma Saat 09:25

Katar İle Bae Arasındaki Hava Sahası Gerginliği Dinmiyor

Katar yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Katar, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri kargo uçağının

Katar yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e şikayet etti.

Katar, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir askeri kargo uçağının 4 Mart’ta ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Katar’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom’a mesaj gönderdi.

Al Sani, ihlalin uluslararası kanunların açık şekilde çiğnenmesi anlamına geldiğine değindi.

BAE’nin Katar egemenlik sahasına yönelik ihlalleri ile gerilimi tırmandırma çalışmalarının bölge istikrarını tehlikeye attığı uyarısını yaptı.

BM, uluslararası barış ve güvenliği korumak ve BAE’nin ihlallerini durdurmak için gerekeni yapmaya çağrıldı.

Doha yönetiminin, söz konusu ihlallere karşı soğukkanlılığını koruduğu da mesajda yer aldı.

Katar daha önce de hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BAE hakkında 4 kez BM’ye şikayette bulunmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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