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Almanya’Da Hükümet Kuruldu
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:37

Almanya’Da Hükümet Kuruldu

Forbes dergisinin 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçtiği Angela Merkel, Almanya'da dördüncü dönem başbakanlığına resmen başladı. Eylül 2017'de yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisiyle (CDU) tarihinin en köt

Forbes dergisinin 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçtiği Angela Merkel, Almanya’da dördüncü dönem başbakanlığına resmen başladı.
Eylül 2017’de yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisiyle tarihinin en kötü sonucunu alan Merkel 171 gün süren hükümet kurma çalışmalarının ardından Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurmayı başardı.

Bu süreç Almanya tarihindeki en uzun hükümet kurma dönemi olarak istatistiklere girdi.İlk olarak 22 Kasım 2005’ta başbakan seçilen Merkel bu koltukta 4 bin 497 gündür oturuyor.

Angela Merkel bu süreçte iki Papa, üç ABD Başkanı, dört Almanya Cumhurbaşkanı, dört Fransa Cumhurbaşkanı ve dört İngiltere Başbakanı ile çalışma fırsatı buldu.

“Helmut Kohl’ün manevi kızı” olarak bilinen Merkel, iki Almanya’nın birleşmesinin ardından 1990 yılında Federal Meclis’e milletvekili seçildi.
1991 yılında ise Kadın ve Gençlik Bakanlığına ardından Çevre Bakanlığına getirilen Merkel bu görevini 1998 yılında kurulan Sosyal Demokrat Parti – Yeşiller koalisyon hükümetine kadar sürdürdü.
10 Nisan 2000’den bu yana da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı olan Merkel fizik okudu.

Babası papaz olan Merkel Hamburg’ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle birlikte Doğu Almanya’ya yerleşti. Almanya’da 16 yıl 26 gün ile en uzun süre başbakanlık görevinde bulunan Helmut Kohl’ün bu rekorunu Merkel’in kırıp kıramayacağı merak konusu.

Merkel’in bu rekoru egale edebilmesi için 18 Aralık 2021’ye kadar koltuğunda kalması gerekiyor.

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