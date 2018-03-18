Eskrimde Şampiyon Gaü

Eskrim Türkiye Şampiyonasının ikinci gününde Girne Amerikan Üniversitesi Erkek Kılıç Takımı, ODTÜ ve Bilgi Üniversitesini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde 14-16 Mart tarihlerinde yapılan Üniversiteler Eskrim Türkiye Şampiyonasının ikinci gününde Girne Amerikan Üniversitesi Erkek Kılıç Takımı ODTÜ ve Bilgi Üniversitesini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca aynı gün oynanan GAÜ Bayan Flöre Takımı da Türkiye üçüncüsü olarak ikinci kupayı üniversitelerine kazandırdı. Müsabakaların son gününde ise GAÜ Erkek Flöre takımımız

üniversitesine üçüncü kupayı götürmek için ter dökecek. Müsabakaların ilk gününde ise Erkek Kılıç Takımı sporcusu Volkan Şener Ferdi Türkiye Şampiyonu olmuştu. GAÜ Eskrim Takımı Ömer Aydın antrenörlüğünde ve Yrd. Doc. Dr. Muzaffer Doğgün’ün kafile başkanlığında 17 Mart tarihinde adaya dönüş yapacak.