Bozdağ’Dan Abd’Ye Afrin Tepkisi

ABD’den gelen son Afrin açıklamalarına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ardından bir tepki de TC Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi.

TC Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’den gelen son Afrin açıklamasına yanıt verdi.Bozdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD’nin Zeytin Dalı Harekatı’nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini anlamak istemediğini söyledi.Bekir Bozdağ, harekatın, bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur ve barış, getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiasını ise, yalanlayan Bozdağ, “DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye’dir ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye’dir.”dedi.Bozdağ, Türkiye’nin harekatı, sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan başarıyla yürüttüğünü kaydetti.

Bozdağ, “Bundan dolayı Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları,Türkiye düşmanlığıdır.”ifadelerini kullandı.