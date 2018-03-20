Bütçe Görüşmelerine Bugün Devam Edilecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor.Genel Kurul’un dün akşam geç saatlere kadar süren toplantısında Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri onaylandı.

Bütçe görüşmeleri bugün de devam edecek.Genel Kurul’un dünkü birleşiminde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı oybirliği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ise oyçokluğu ile onaylandı.

Meclis’te dün son olarak görüşülen 227 milyon 155 bin 400 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı; Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Canaltay, Aytaç Çaluda, Ersan Saner, Ersin Tatar, ; Halkın Partisi milletvekili Hasan Topal;Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Doğuş Derya ve Asım Akansoy, görüşlerini dile getirdiler.

Bütçe üzerinde söz alan Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlıkta atılacak hiçbir adımın Genel Sağlık Sigortası çıkarılmadan bir anlam taşımayacağını belirterek, “sağlıkta dönüşmü gerçekleştirmek isteniyorsa Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılması gerekiyor. Bu konuda irademiz tamdır” dedi.

Eleştirileri yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, sosyal sigortaların 174 milyonluk borcunun 100 milyonunun ihtiyat sandığına olduğunu söyledi.Kürsüye siyah bir kutu ile çıkan bakan Çeler, çalışma ön izni alınmadan ülkeye turist vizesiyle gelen işçilerin “personelin ısrarla olmaz” demesine rağmen özel kalem ve bakanın imzasıyla yasadışı bir şekilde çalışma izni çıkarılmasıyla ilgili başsavcılıktan alınan raporu sundu.

Çeler’in bu raporu sunması Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu. Kayıt dışı işçiliğin sona ermesi ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının yolunun çalışma izinlerinden geçtiğini, bunun için de denetimlerin şart olduğunu belirten Çeler, müfettiş eksikliğinin ise önlerindeki bir gerçek olduğunu kaydetti.

Bakan Çeler, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine işaret ederek, denetimlerin başladığı günden bu yana can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Asgari ücret konusunda ise bugüne kadar kendisinin bir rakam telafuz etmediğini belirten Bakan Çeler, asgari ücreti tespit eden sistemin doğru olmadığını, bunu değiştirmek için çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Yerli istihdam özellikle de genç istihdamına büyük önem verdiğini ifade eden Çeler, “kendi gençlerimizin hizmet sektöründe part-time işlerde çalışmaya teşvik etmeliyiz” dedi.

Çeler, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bağlı Sea Side Otel’in tekrar hayata geçirilmesi projesini de dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine bugün 287 milyon 505 bin 200 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 279 milyon 50 bin TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 20 milyon 950 bin TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 256 milyon 649 bin 500 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçelerinin ele alınmasıyla devam edecek.