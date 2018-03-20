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Trump’Tan Nevruz Mesajında İran’A Tepki
20 Mart 2018 Salı Saat 09:32

Trump’Tan Nevruz Mesajında İran’A Tepki

ABD Başkanı Trump, "Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de tems

ABD Başkanı Trump, “Bundan 2 bin 500 yıl önce Darius, Tanrı’dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a sert eleştirilerde bulunduğu nevruz açıklamasında, “Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, “Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum.” ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüklendi.
Nevruzun kökeninin İran’a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti:
“Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce Darius, Tanrı’dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor.”
Öte yandan, nevruzla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da Nevruz geleneğini kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Sullivan açıklamasında, “ABD, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve dünyanın diğer bölgelerinde nevruz için bir araya gelen herkese en iyi dileklerimi sunuyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Baharın müjdecisi kabul edilen ve her yıl dünya genelinde milyonlarca insan tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı nevruz, Türkiye’de de 21 Mart’ta kutlanıyor.

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