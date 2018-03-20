Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmeleri çerçevesinde ele alınan 733 milyon 762 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi oyçokluğu ile onaylandı.

Bütçe üzerinde Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı; Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova, Nazım Çavuşoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ersin Tatar, Ali Pilli ve Menteş Gündüz; Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Biray Hamzaoğluları söz alarak eleştirilerde bulundu, görüşlerini aktardı.

Eleştirileri yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,eğitimde bir devlet politikası oluşturulması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Eğitimde uzlaşılacak olan son noktanın yasal statüye kavuşması için Meclis’e getirileceğini ve böylece bir devlet politikası oluşturulacağını ifade eden Bakan Özyiğit, “bir çalışma başlatılacak, olgunlaştığı anda gerekirse bir çalıştay toplanacak, alınacak kararlar sizin huzurunuza getirilecek ve yasallaşacak. Bu konuda ısrarlıyız” dedi.

Özyiğit, gerekli kriter ve koşulları yerine getiren herkesin üniversite açabileceğini belirterek, 13’ü YÖK onaylı 16 üniversitenin eğitim verdiğini, önümüzdeki ders yılında ise Rauf Denktaş Üniversitesi ve ARUCAD’ın eğitime başlayacağını kaydetti.

Üniversitelere Öğrenci Kayıt Kabul Tüzüğünün Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirildiğini ifade eden Özyiğit, öğrenci takip sisteminin de hazırlanarak üniversitelerdeki öğrencilerin sisteme dahil edileceğini vurguladı.

Bakan Özyiğit, Girne’deki okul eksikliklerinin giderilmesi için yapılan çalışmaları da anlattı, Beylerbeyi’nde atıl durumda bulunan okulun 4 yaş grubu için hazırlanması için adım atıldığını söyledi.

Okul öncesinin ilköğretim dairesi altında ayrı bir birim olarak dizayn edileceğini kaydeden Özyiğit, hane halkına yardım kaleminin her kuruşunun ciddi eksiklik ve aksaklıklar olan özel eğitime harcanacağını açıkladı.

Özyiğit, tüm okullara rehberlik ve pskiolojik danışman alımı için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Cemal Özyiğit, öğrenci taşımacılığı konusunun istismar edildiğini ve yeniden düzenleneceğini kaydetti.

Genel Kurul’da şu sıralarda 227 milyon 155 bin 400 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi ele alınıyor.