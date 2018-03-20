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Afrin’De Teröristlerin Bomba Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
20 Mart 2018 Salı Saat 09:33

Afrin’De Teröristlerin Bomba Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü

Afrin'de teröristlerin bomba tuzakladığı binada patlamada 11 kişi öldü. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada 7 sivil ile 4 Özgür Suri

Afrin’de teröristlerin bomba tuzakladığı binada patlamada 11 kişi öldü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi’ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.
Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti.
Fuad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam büyük bir patlama olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini söyledi.

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad, “Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin.” diye konuştu.

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