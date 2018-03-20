Türkiye’Nin Danimarka Büyükelçiliğine Molotoflu Saldırı

Türkiye’nin Danimarka’daki büyükelçilik binasına en az iki saldırgan tarafından molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.

Danimarka polisi, saldırının bina boşken meydana geldiğini, binanın dışında ufak çaplı hasar oluştuğunu açıkladı.

Bir polis yetkilisi, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yürüttüğünü ancak henüz kimsenin tutuklanmadığını belirtti.