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Tc Eski Bakanlarından Hasan Celal Güzel Vefat Etti
20 Mart 2018 Salı Saat 09:33

Tc Eski Bakanlarından Hasan Celal Güzel Vefat Etti

Denizli'deki bir termal otelde dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti eski bakanlarından Hasan Celal Güzel, Ankara'da hayatını kaybetti. Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, fizik tedavi için gittiği Denizli'

Denizli’deki bir termal otelde dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti eski bakanlarından Hasan Celal Güzel, Ankara’da hayatını kaybetti.
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, fizik tedavi için gittiği Denizli’deki bir termal otelde dün böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle aniden fenalaştı.

İlk kaldırıldığı hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı’na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara Güven Hastanesine götürüldü.
Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği bilinen 73 yaşındaki Hasan Celal Güzel, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hasan Celal Güzel kimdir?

Hasan Celal Güzel 1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi’nden Gaziantep Milletvekili seçildi. Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.
1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi’nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.

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