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Trump Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam İstedi
20 Mart 2018 Salı Saat 09:34

Trump Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam İstedi

ABD Başkanı Trump, "Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsar." dedi. ABD Başkanı Donald Trump, New Hampshire eyaletinde

ABD Başkanı Trump, “Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsar.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New Hampshire eyaletinde düzenlenen uyuşturucu karşıtı etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucu tacirlerine sert mesajlar gönderdi.

Kendi başkanlığında ABD’nin en önemli önceliklerinden birinin “uyuşturucuyla mücadele” olduğunu vurgulayan Trump, uyuşturucu tacirlerinin binlerce insanın hayatına neden olduğuna işaret etti.

Trump, “Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Salonda bulunanlar tarafından alkış alan bu sözlerinin altını çizen Trump, bu konuda ciddi oldukları mesajını verdi.
Uyuşturucuyla mücadeleyi “çok zor bir sorunun çözümü için çalışmak” şeklinde niteleyen Trump, bugüne kadar yeterince sert tedbirler alınmadığı için sorunun çözümüne yönelik bir adım atılamadığını savundu. ABD’nin henüz bu tür idam cezasına hazır olmadığını bildiğini söyleyen Trump, bu süreçte konuyla ilgili çalışmalarına devam edeceklerini ve tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Trump’ın özellikle ağır suçlara bulaşmış bazı uyuşturucu tacirlerini hedef alan sözleriyle eş zamanlı olarak Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada da Trump’ın uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Belirli durumlarda ABD Adalet Bakanlığının uyuşturucu tacirlerine idam isteyebileceğine yer verilen açıklama, ABD yönetiminin “uyuşturucu tacirlerine ölüm cezası” isteyebileceğini dile getiren ilk resmi açıklama olarak kayıtlara geçti.
Seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri “uyuşturucuyla ve uyuşturucu ilaçların aşırı kullanımıyla mücadele” olan Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu alanda birçok karara imza atmıştı.
Özellikle Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinden ABD’ye giriş yapan uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için sınıra duvar örülmesi de dahil birçok karar alan Trump, Demokratlar tarafından “sorunun kaynağına inmeden çözüm aramakla” suçlanıyor.

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