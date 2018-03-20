Yeşilova, Türk Ocağı’Nı Zorda Bıraktı (2-1)

K-Pet Süper ligde ligin üst sıralarında yer almak isteyen Merit Alsancak Yeşilova, play out bölgesinden uzaklaşmak isteyen T.Ocağını 2-1 mağlup ederek istediğini alan taraf oldu. T.Ocağı bu mağlubiyetle play out grubunun içinde kalmaya devam etti. T.Ocağında Mustafa Avcı 49.dakikada kırmızı kart görerek takımının 40 dakika 10 kişi oynamasına sebep olurken, Merit Alsancak Yeşilova’da ise İlyas 89.dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Hakan Ünal-mehmet Ekşici

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: H.Piro-Bayram-Vakkas-Okan-İlyas-Mustafa-Ulaş-Aksel-Hamis

T.OCAĞI: A.Karal-Yunus-İsmet Mustafa Avcı-Bilal-James-Michel-Doğukan-Hascan-Remzi-Eneramo)

GOLLER: Dk.45+2 Hamis, dk. 69 Yasin , Dk. 67 Justice

KIRMIZI KART: Dk. 89 İLyas , Dk. 49 Mustafa Avcı

45+2’nci dakikada yine sağ taraftan gelişen atakta Ulaş kaleye paralel bir top gönderdi. T.Ocağı defansının uzaklaştıramadğı topa sert ve düzgün bir vuru yapan Hamis ilk yarı biterken Merit Alsancak Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi.