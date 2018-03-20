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Futbolda Para Krizi
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu dün bir açıklama yaparak, Spor Dairesi Müdürü’nün geçmiş hükümetin söz verdiği 5 Milyon TL’yi kulüplere vermeyi uygun bulmadıklarını, 4 Milyon TL verebileceklerini ve protokol imzalanması gerektiğine vurgu yapmıştır. Kulüplere söz verilen paranın bu olmadığı ve böyle bir protokole imza atma yetkimin olmadığını, bunu Kulüpler Birliği’ne aktaracağımı ve kararı kulüplerin vereceğinin kendisine bildirdim dedi.
Bilindiği üzere KTFF ve ona bağlı üye kulüpler çok ciddi maddi imkânsızlıklar içerisinde ülkenin geleceğini teşkil eden binlerce gence spor yaptırmak için canla başla mücadele etmektedir.
Ülkenin içerisinde bulunduğu kötü ortamdan etkilenen gençlik, kulüplerimizin onlara sahip çıkmasıyla boş zamanlarda birçok kötü alışkanlıklardan uzak durarak spor yapmaktadır. Devleti idare edenler de kendi görevleri olan gençliğe spor yaptırmak görevini üstlenen kulüplerimize maddi katkı yaparak onların ayakta kalmasını sağlamaktadır.
Bu katkıların bir yıl önceden kulüplere ne kadar olacağı söylenir kulüplerimiz de buna göre maddi durumunu düzenlerler. Geçen yıl hükümet adına görevde olan Sayın Başbakan üye kulüplerimizi toplayarak bu yılki katkının 5,000,000.-TL olacağını söylemiş ve kulüplerimiz de buna göre mali hesaplarını yapmıştır. Fakat geçen zaman içerisinde ülkede bir seçim yaşanmış ve yeni bir hükümet kurulmuştur. Yeni atanan Spor Dairesi Müdürü arkadaşımız geçmiş hükümetin söz verdiği ve Federasyon aracılığı ile kulüplere ödenmesi gereken 5,000,000.-TL ’yı kulüplere vermeyi uygun bulmadıklarını bunun yerine geçmiş yılda verilen 4,000,000.-TL verebileceklerini tarafıma bildirmiştir.
Buna göre yeni protokol imzalamamızın gerektiğine vurgu yapmıştır. Ben de ilgili paranın kulüplere söz verilen para olduğunu benim böyle bir protokole imza atma yetkimin olmadığını, bunu Kulüpler Birliği’ne aktaracağımı ve kararı kulüplerin vereceğinin kendisine bildirdim.
2017-2018 futbol sezonu ikinci devresinin ortalarına geldiğimiz bu günlerde mevcut karşılaşmaların yapılabilmesi için rutin olan hakem, sağlıkçı, saha komiseri ve gözlemci paralarının kulüpler tarafından ödenememesinden dolayı Yönetim Kurulumuz, bana borçlanma yetkisi vermiş ben de yerel bir bankadan şahsi borçlanma yaparak kulüplerimizin adına bu arkadaşlarımıza gerekli ödemeleri yapmış bulunmaktayım.
Bu hafta içerisinde yine bu arkadaşların ödenmesi gerekmekteydi ve ben yine şahsi borçlanma yaparak hafta sonundan önce kulüplerimizin adına bu arkadaşları ödemeyi planlıyordum. Yine mevcut kulüp başkanlarımız da ayni şekilde şahsi borçlanmalarla kulüplerimizin giderlerini karşılamaktadır. Ancak gelinen bu aşamada bizler ülkede futbol durmasın, binlerce genç spor yapmaktan men olmasın diye yapmamamız gerekenleri yaparken, ülkeyi yönetenlerin yapması gerekenleri yapmamasından dolayı bu haftaki ödemeleri borçlanarak yapmayacağımı, mevcut ödemeleri kulüplerin bir şekilde yapması gerektiğini Kulüpler Birliği yönetimine bildirmiş bulunmaktayım. Kulüplerin vereceği kararı bekleyip buna göre Yönetim Kurulumuzda alınması gereken tüm kararları alacağımızı bildiririm dedi.
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- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
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