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Özinal Turnuvasında Şampiyon Gamla
20 Mart 2018 Salı Saat 09:34

Özinal Turnuvasında Şampiyon Gamla

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıld

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası’nda Kurtuluş Gamla şampiyon oldu

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası

geçtiğimiz gün yapıldı.

Özinal Ailesi’nin sponsorluğunda GDB Lokali’nde   gerçekleşen turnuvada Kurtuluş Gamla şampiyon oldu.

Çift eleme usulüne göre yapılan karşılaşmalarda alt gruptan gelen  Hüseyin Orakçıoğlu’nu 2-1 yenen Kurtuluş Gamla, finalde Mehmet Özçalıcıoğlu karşılaştı. Kurtuluş Gamla, rakibini iki kez 2-1’lik skorlarla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Özkan Özinal, Kamil Özinal, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, yönetim kurulu üyeleri Sertuğ Alasya, Emir Kasapoğlu ve Hüseyin Orakçıoğlu tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

1.Kurtuluş Gamla

2.Mehmet Özçalıcıoğlu

3.Hüseyin Orakçıoğlu

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Emir Kasapoğlu

 

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