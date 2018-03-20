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20 Mart 2018 Salı Saat 09:34
Pedallar Dağda Döndü
KKTC Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programı çerçevesinde organize edilen Dağ Bisikleti Yarışı önceki gün düzenlendi. Sabah saat 9.00’da Meclis Ormanı’nda başlayan yarış, öğle saatlerinde tamamlandı. Geçen hafta eğitimlerini tam
KKTC Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programı çerçevesinde organize edilen Dağ Bisikleti Yarışı önceki gün düzenlendi.
Sabah saat 9.00’da Meclis Ormanı’nda başlayan yarış, öğle saatlerinde tamamlandı. Geçen hafta eğitimlerini tamamlayan yeni Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu hakemleri de bu yarışla birlikte ilk defa görev almış oldular. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
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- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
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