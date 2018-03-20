Pedallar Dağda Döndü

KKTC Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programı çerçevesinde organize edilen Dağ Bisikleti Yarışı önceki gün düzenlendi.

Sabah saat 9.00’da Meclis Ormanı’nda başlayan yarış, öğle saatlerinde tamamlandı. Geçen hafta eğitimlerini tamamlayan yeni Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu hakemleri de bu yarışla birlikte ilk defa görev almış oldular. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

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