Gaü Farka Koştu (88-54)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük erkekler Basketbol liginde GAÜ rakibi Girne Üniversitesini çok üstün bir oyundan sonra 88-54 mağlup etmeyi bildi. Maçın Yıldızı GAÜ’nün genç yıldızı Alpay Şerbetçioğlu oldu ve rakip potaya tam 38 sayı bırakırken, aldığı 13 ribaunt ile birlikte geceyi double double yaparak tamamladı.

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz

GAÜ: Çağakan, Mehmet, Kutay, Erdem, Gordon Glomaziç, İbrahim, Mustafa, Alpay, Uraz, Berk, Emre, Batuhan

GÜ: Benon, Jordan Bedford, Mert, Hüseyin, Hamit, Xavier Smıth, Ferit, Batu, Osman, Wıllıe Clayton, Günay, Goğukan

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı ve ilk 5 dakika 10-8 GAÜ’nün üstünlüğü ile geçildi ve bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü eline alan GAÜ, periyot sonunda 26-18 üstünlük sağladı. İlk devre sonuna kadar farkı giderek açan GAÜ, devreyi 44-28 önde tamamladı. 2.yarıda da rakibine defansta adeta potayı göstermeyen GAÜ, hucümda da özellikle Alpay ve Glomazic ile rakibini adeta perişan etti ve karşılaşmadan 88-54 galip ayrılmayı bildi.