- 36 Turist Rehberi Belgelerini Aldı
- Rusya, Bmgk’Deki “Suriye” Toplantısını Engelledi
- Ktams’In Yeni Başkanı Güven Bengihan
- Afrin Yerel Meclisi Kuruldu
- Tc Eski Bakanlarından Hasan Celal Güzel Vefat Etti
- Türkiye’Nin Danimarka Büyükelçiliğine Molotoflu Saldırı
- Futbolda Para Krizi
- Özinal Turnuvasında Şampiyon Gamla
- Senegal Ve İspanya Arasında Gerilim
- Girne Bölgesinde Yarın Dönüşümlü Elektrik Kesintisi Yapılacak
- Özersay, Çavuşoğlu İle Bir Araya Gelecek
- “Düşte Umut Yürekte Sızı” Kitabı Girne’De Tanıtılacak
- Gaü Farka Koştu (88-54)
- Bozdağ’Dan Abd’Ye Afrin Tepkisi
- Ap’Den Facebook’A Soruşturma Uyarısı
- Pedallar Dağda Döndü
- Bütçe Görüşmelerine Bugün Devam Edilecek
- Trump’Tan Nevruz Mesajında İran’A Tepki
- Şahali: Bazı Bölgelerde Geri Döndürülemez Hale Gelmiş Kuraklık Tespit Edildi
- “Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi
- Led’Le Kanser Tedavisi
- Filede Heyecan Gençlerde Sürüyor
- Afrin’De Teröristlerin Bomba Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
- Bekir Bozdağ’Dan Afrin Açıklaması
- Trump Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam İstedi
- Afrin’De Tüm Belde Merkezleri Kontrol Altına Alındı
- Yeşilova, Türk Ocağı’Nı Zorda Bıraktı (2-1)
- Kktcell Mağlup (71-64)
- Ab’Den Rusya’Ya Seçim Eleştirisi
- Somali’De Yangın
- Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı
- Gingi, Şampiyon
- Eskrimde Şampiyon Gaü
- Gtmk Ve Gak Şampiyon
- Eskrimde Şampiyon Gaü
- Gtmk Ve Gak Şampiyon
- “Düşte Umut Yürekte Sızı” Kitabı Girne’De Tanıtılacak
- “Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi
- Led’Le Kanser Tedavisi
- Gaü Farka Koştu (88-54)
- Pedallar Dağda Döndü
- Özinal Turnuvasında Şampiyon Gamla
- Kktcell Mağlup (71-64)
- Filede Heyecan Gençlerde Sürüyor
- Futbolda Para Krizi
- Yeşilova, Türk Ocağı’Nı Zorda Bıraktı (2-1)
- Trump Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam İstedi
- Ap’Den Facebook’A Soruşturma Uyarısı
- Bekir Bozdağ’Dan Afrin Açıklaması
- Afrin’De Tüm Belde Merkezleri Kontrol Altına Alındı
- Tc Eski Bakanlarından Hasan Celal Güzel Vefat Etti
- Türkiye’Nin Danimarka Büyükelçiliğine Molotoflu Saldırı
- Afrin Yerel Meclisi Kuruldu
- Afrin’De Teröristlerin Bomba Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
- Girne Bölgesinde Yarın Dönüşümlü Elektrik Kesintisi Yapılacak
- Ktams’In Yeni Başkanı Güven Bengihan
Gaü Farka Koştu (88-54)
Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük erkekler Basketbol liginde GAÜ rakibi Girne Üniversitesini çok üstün bir oyundan sonra 88-54 mağlup etmeyi bildi. Maçın Yıldızı GAÜ’nün genç yıldızı Alpay Şerbetçioğlu oldu ve rakip potaya tam 38 sayı bırakırken, aldığı 13 ribaunt ile birlikte geceyi double double yaparak tamamladı.
Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz
GAÜ: Çağakan, Mehmet, Kutay, Erdem, Gordon Glomaziç, İbrahim, Mustafa, Alpay, Uraz, Berk, Emre, Batuhan
GÜ: Benon, Jordan Bedford, Mert, Hüseyin, Hamit, Xavier Smıth, Ferit, Batu, Osman, Wıllıe Clayton, Günay, Goğukan
Karşılaşma her iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı ve ilk 5 dakika 10-8 GAÜ’nün üstünlüğü ile geçildi ve bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü eline alan GAÜ, periyot sonunda 26-18 üstünlük sağladı. İlk devre sonuna kadar farkı giderek açan GAÜ, devreyi 44-28 önde tamamladı. 2.yarıda da rakibine defansta adeta potayı göstermeyen GAÜ, hucümda da özellikle Alpay ve Glomazic ile rakibini adeta perişan etti ve karşılaşmadan 88-54 galip ayrılmayı bildi.
- Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı
- Özersay, Çavuşoğlu İle Bir Araya Gelecek
- Şahali: Bazı Bölgelerde Geri Döndürülemez Hale Gelmiş Kuraklık Tespit Edildi
- 36 Turist Rehberi Belgelerini Aldı
- Ktams’In Yeni Başkanı Güven Bengihan
- Girne Bölgesinde Yarın Dönüşümlü Elektrik Kesintisi Yapılacak
- ‘Müzakere Süreci Eskisi Gibi Kurgulanamaz’
- ‘Müzakere Süreci Eskisi Gibi Kurgulanamaz’
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » “Bağlıköy Ülkemizin Gülen Yüzlerinden Bir Tanesidir”
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » ‘Müzakere Süreci Eskisi Gibi Kurgulanamaz’
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » “İlkyardım Eğitimi” Tamamlayan Sivil Savunma Personeline Sertifikaları Verildi
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Lefkoşa-Girne Yol Etabı Nisan Ayında Tamamlanacak
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » İkili Golf Turnuvası Başladı
- » 36 Turist Rehberi Belgelerini Aldı
- » Rusya, Bmgk’Deki “Suriye” Toplantısını Engelledi
- » Ktams’In Yeni Başkanı Güven Bengihan
- » Afrin Yerel Meclisi Kuruldu
- » Tc Eski Bakanlarından Hasan Celal Güzel Vefat Etti
- » Türkiye’Nin Danimarka Büyükelçiliğine Molotoflu Saldırı
- » Futbolda Para Krizi
- » Özinal Turnuvasında Şampiyon Gamla
- » Senegal Ve İspanya Arasında Gerilim
- » Girne Bölgesinde Yarın Dönüşümlü Elektrik Kesintisi Yapılacak
- » Özersay, Çavuşoğlu İle Bir Araya Gelecek
- » “Düşte Umut Yürekte Sızı” Kitabı Girne’De Tanıtılacak
- » Gaü Farka Koştu (88-54)
- » Bozdağ’Dan Abd’Ye Afrin Tepkisi
- » Ap’Den Facebook’A Soruşturma Uyarısı
- » Pedallar Dağda Döndü
- » Bütçe Görüşmelerine Bugün Devam Edilecek
- » Trump’Tan Nevruz Mesajında İran’A Tepki
- » Şahali: Bazı Bölgelerde Geri Döndürülemez Hale Gelmiş Kuraklık Tespit Edildi
- » “Bak Başka” Oyunu Çatalköy’De Sahnelendi
- » Led’Le Kanser Tedavisi
- » Filede Heyecan Gençlerde Sürüyor
- » Afrin’De Teröristlerin Bomba Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
- » Bekir Bozdağ’Dan Afrin Açıklaması
- » Trump Uyuşturucu Tacirleri İçin İdam İstedi
- » Afrin’De Tüm Belde Merkezleri Kontrol Altına Alındı
- » Yeşilova, Türk Ocağı’Nı Zorda Bıraktı (2-1)
- » Kktcell Mağlup (71-64)
- » Ab’Den Rusya’Ya Seçim Eleştirisi
- » Somali’De Yangın
- » Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Bütçesi Oyçokluğu İle Onaylandı
- » Gingi, Şampiyon
- » Eskrimde Şampiyon Gaü
- » Gtmk Ve Gak Şampiyon
- » Eskrimde Şampiyon Gaü
- » Gtmk Ve Gak Şampiyon
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans